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فريق التحرير

6 يونيو 2024

تتيح حضور الجلسات القضائية عن بُعد.. إطلاق نسخة مطورة من تطبيق ديوان المظالم

محليات
تتيح حضور الجلسات القضائية عن بُعد.. إطلاق نسخة مطورة من تطبيق ديوان المظالم

وجَّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق النسخة المطوَّرة لتطبيق ديوان المظالم للأجهزة الذكية.

وتهدف هذه الخطوة للتيسير على المستفيدين للوصول إلى خدمات القضاء الإداري القضائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها وما يحتاجه المستفيد من تشريعات ومعلومات وبيانات.

وتتيح النسخة الجديدة من تطبيق ديوان المظالم إمكانية حضور الجلسات القضائية -عن بُعد-، ومصادقة المحاضر، كما يوفِّر خدمات التقاضي في محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ما يوفره التطبيق للمختصين والمهتمين من أنظمة ولوائح القضاء الإداري والمدونات القضائية، ومصدرٍ شاملٍ للأخبار والإعلانات المتعلقة بديوان المظالم والمرافق التابعة له.

ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه الخطوة من خطوات التطوير المستمرة لخدماته الرقمية المتكاملة بدعم واهتمام وتوجيه مباشر من القيادة الحكيمة إلى الاستفادة القصوى مما توفره التقنيات الحديثة من إمكانات ومميزات في تجويد وإنجاز الأعمال لتسهم بالاستمرار في رفع جودة التقاضي وخدمة المستفيدين.

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