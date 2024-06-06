محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل ستتكبد خسائر فادحة حال توسيع الهجوم على لبنان

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

6 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل ستتكبد خسائر فادحة حال توسيع الهجوم على لبنان

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل ستتكبد خسائر فادحة حال توسيع الهجوم على لبنان

الوئام – خاص

تتواصل تهديدات إسرائيل، بشن هجوم عسكري موسع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، حيث أكدت أنها تقترب من اتخاذ هذا القرار الأمر الذي يعتبره البعض بمثابة عودة إلى سيناريو 2006 حيث تكبدت إسرائيل خسائر فادحة جراء الحرب على لبنان.

تهديدات إسرائيل

ومن جانبه قال الدكتور محمد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان تتسارع بتوسيع الغارات على المناطق الجنوبية، وقد عززت القوات الإسرائيلية عددها بخمسين ألفا من قوات الاحتياط، وتشير المعلومات إلى أن الخطة الإسرائيلية تتمثل بدخول بري إلى الشريط الحدودي الجنوبي للبنان بعمق خمسة إلى سبعة كيلومترات بهدف تهجير السكان وخلق منطقة عازلة في شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف “الرز” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هناك معلومات نقلت إلى لبنان مفادها أن إسرائيل تحضر لشن غارات تدميرية على سهل البقاع شرق لبنان بكل مناطقه الجنوبية والوسطى والشمالية، وإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي تفقد قواته على حدود لبنان مرتين خلال أسبوع واحد يسعى من وراء هذه المغامرة العسكرية إلى تأجيل أو تمييع مبادرة الرئيس جو بايدن التي اكتسبت بعدا عربيا ودوليا لإيقاف الحرب في غزة ، إلا أن مخططه ضد لبنان لن يكون نزهة.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن الخسائر الفادحة المتوقعة ستكون أكبر بكثير مما لاقاه نتنياهو في غزة، فهو يعترف بسقوط أكثر من ألفي ضابط وجندي بين قتيل وجريح منذ السابع من أكتوبر في قطاع الذي لا تتجاوز مساحته 350 كيلومترا مربعا فقط، فيما تشير المعلومات الواردة من الكيان الإسرائيلي إلى وجود انسحابات للجنود وتململ من استمرار الحرب كشف عنها غالانت نفسه إضافة إلى حالة الإنهاك الشديدة التي أصابتهم وانعكاسات الفشل في تحرير أسير واحد.

تفكك إسرائيل

واستكمل “الرز”: “أن هناك حالة من التفكك بين المستويين العسكري والسياسي، في إسرائيل، بل وداخل المستوى السياسي نفسه حول قضية الأسرى ومبادرة بايدن، وإذا كان نتنياهو يريد الهروب من هذا التفكك إلى الأمام بتوسيع الحرب مع لبنان فإن هذا الإجراء لن يكون مجديا الآن لأنه سوف يزيد من أزماته وسيعزز عزلته ويغرق الكيان الإسرائيلي أكثر فأكثر في تصنيفه كمنبوذ عالميا، خاصة في ظل العمل الدبلوماسي العربي الذي حقق إنجازا هاما بتكتيل موقف خمس دول عربية أساسية مؤيدة لإنهاء الحرب على غزة”.

تابعنا: