دراسة صينية تحذر: استهلاك المشروبات السكرية يسبب تساقط الشعر

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة “تسينغوا” الصينية عن وجود علاقة بين استهلاك المشروبات الغنية بالسكر المضاف ومشكلة تساقط الشعر لدى الرجال.

وفقًا للبحث، الذي نُشر نتائجه على موقع “بيزنس إنسايدر”، تبيّن أن الرجال الذين يتناولون يوميًا مشروبًا واحدًا على الأقل من هذه الفئة – والتي تشمل المشروبات الغازية، العصائر، مشروبات الطاقة، والقهوة أو الشاي المحلى – كانوا أكثر عرضة لتساقط الشعر.

الدراسة التي شملت ألف رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، ركزت على تقييم العادات الغذائية وحالة الشعر لديهم، مشددة على أن النظام الغذائي غير الصحي والتوتر يمكن أن يساهمان في هذه المشكلة أيضًا.

وأظهرت النتائج أن حوالي ثلث الرجال الذين يستهلكون مشروبات السكر بانتظام واجهوا تساقطًا للشعر.

كما لاحظت الدراسة أن السكر لا يؤدي فقط إلى مشاكل في البشرة بل يؤثر أيضًا سلبًا على فروة الرأس، مما يجعل الشعر باهتًا وهشًا ومعرضًا للتساقط.

وفي حين أن تناول مشروب غني بالسكر من حين لآخر قد لا يشكل خطرًا كبيرًا، إلا أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعر ويضر بالصحة بشكل عام.