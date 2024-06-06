حكم بحبس وزير كويتي سابق 7 أعوام لتربحه من مناقصة

عاقبت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابقا في وزارة الشؤون ورئيسا سابقا لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطنا آخر، بالحبس لمدة 7 أعوام، بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها دون اتباع الإجراءات القانونية.

وقالت المحكمة إن المتهمين يستحقون العقوبة لأنهم تورطوا في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين، بحسب صحف محلية.

لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء كانت قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.

وفي 21 نوفمبر من العام الماضي، قضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان بسجن وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو 7 أعوام مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة.

ونسبت المحكمة للوزير؛ الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاما للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، غير أن العقد لم ينفذ.