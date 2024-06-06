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فريق التحرير

6 يونيو 2024

مسار جوي مباشر جديد بين الرياض ووارسو.. 3 رحلات أسبوعية

اقتصاد
مسار جوي مباشر جديد بين الرياض ووارسو.. 3 رحلات أسبوعية

دشّن مطار الملك خالد الدولي وجهته الأحدث إلى العاصمة البولندية وارسو وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية البولندية (POLISH AIRLINES) بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى مطار وارسو شوبان (WAW) والعكس.

مطارات الرياض، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد، تؤكد أن إضافة هذه الوجهة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات نقل جوي متميزة بالتعاون مع شركائها العالميين.

وكشفت مطارات الرياض أن الخطوط الجوية البولندية ستستخدم طائرات بوينغ 737 MAX 8 لتسيير هذه الرحلات، ما يعد إضافة قيمة للخدمات التي يقدمها المطار ويعكس التزامه بتحسين وتوسيع عروضه التشغيلية.

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