قرار تاريخي من فيفا مع منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، وصول الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لمشاركة اللاعب توبياس القاضي مع منتخب نسور قاسيون.

ويلتقي منتخب سوريا اليوم بنظيره كوريا الشمالية في الرابعة مساء على الملعب الوطني في فيينتيان بلاوس، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وذكر الاتحاد السوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”: “شهدت الأيام القليلة الماضية وصول الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مشاركة المهاجم توبياس القاضي لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني مع منتخب سوريا الأول”.

وتابع: “اللاعب التحق بصفوف نسور قاسيون خلال المعسكر الحالي تحضيراً لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا “2027.