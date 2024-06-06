المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء يوم الخميس 29 من شهر ذو القعدة للعام الهجري 1445.

وفي بيانها، حثت المحكمة العليا الأفراد الذين يمكنهم رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير على إبلاغ أقرب محكمة في مناطقهم وتسجيل شهاداتهم هناك، أو الاتصال بأقرب مركز للحصول على الدعم اللازم للوصول إلى المحاكم.

كما شجعت المحكمة العليا القادرين على المشاركة على الانضمام إلى اللجان المنظمة لهذا الغرض في مختلف المناطق، مؤكدةً على أهمية هذه المشاركة من منطلق التعاون على البر والتقوى وأهميتها في تحقيق الفائدة للمجتمع بأسره.

المحكمة العليا في بيانها تؤكد على أهمية هذه الفريضة وتدعو المسلمين للمساهمة في العمل الذي يعود بالنفع على الجميع، مع إبداء الأمل في أن تُلهم هذه المشاركة روح التعاون والمثابرة في سبيل خدمة الدين والمجتمع.