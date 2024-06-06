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فريق التحرير

6 يونيو 2024

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم

محليات
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم رؤية هلال شهر رمضان

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء يوم الخميس 29 من شهر ذو القعدة للعام الهجري 1445.

وفي بيانها، حثت المحكمة العليا الأفراد الذين يمكنهم رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير على إبلاغ أقرب محكمة في مناطقهم وتسجيل شهاداتهم هناك، أو الاتصال بأقرب مركز للحصول على الدعم اللازم للوصول إلى المحاكم.

كما شجعت المحكمة العليا القادرين على المشاركة على الانضمام إلى اللجان المنظمة لهذا الغرض في مختلف المناطق، مؤكدةً على أهمية هذه المشاركة من منطلق التعاون على البر والتقوى وأهميتها في تحقيق الفائدة للمجتمع بأسره.

المحكمة العليا في بيانها تؤكد على أهمية هذه الفريضة وتدعو المسلمين للمساهمة في العمل الذي يعود بالنفع على الجميع، مع إبداء الأمل في أن تُلهم هذه المشاركة روح التعاون والمثابرة في سبيل خدمة الدين والمجتمع.

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