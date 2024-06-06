تفاصيل جديدة في انتقال سيلفا إلى الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر التطورات في ملف الصفقات الصيفية.

ويستهدف صندوق الاستثمارات السعودي استقطاب عدد من نجوم الدوريات الكبرى هذا الصيف، على غرار ثورة الانتقالات التي جرت العام الماضي.

وذكر الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات، رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس” أن مسؤولي الصندوق سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعات مع عدد من اللاعبين المدرجين في قائمة أهدافهم هذا الصيف.

وحسب الصحفي نفسه، فمن بين هؤلاء فان دايك، وإيدرسون، إضافة إلى برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، ولياندرو باريديس، لاعب روما.