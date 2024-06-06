“سال” تدعو إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 27 يونيو

أعلن مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، اليوم الخميس، عن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وأشارت “سال” في بيا عبر تداول، إلى أنه من مقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

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وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث والرابع من عام 2023 بقيمة 3.41 ريال للسهم وبنسبة 34.1 %.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الأول من العام 2024 بنسبة 17.6 % وبقيمة 1.76 ريال للسهم.