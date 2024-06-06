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فريق التحرير

6 يونيو 2024

طالب ينقذ أما ورضيعها من حريق ضخم في منزلهما بحفر الباطن

محليات
طالب ينقذ أما ورضيعها من حريق ضخم في منزلهما بحفر الباطن

في لحظة بطولية تمكن الطالب يوسف الشمري من إنقاذ أم ورضيعها من حريق ضخم شب في منزلهما بحفر الباطن.

البداية عند مرور يوسف الشمري، وهو في الصف الثاني الثانوي، بالصدفة بجوار المنزل عندما لاحظ تصاعد الدخان الكثيف.

بدون تردد، سارع يوسف نحو المنزل المحترق، وعلم من الأهالي المتجمعين بالخارج أن أمًا ورضيعها محاصران داخل غرفة.

اندفع يوسف إلى داخل المنزل بشجاعة، وتمكن من إنقاذ الرضيع بإخراجه من نافذة صغيرة، وفي الوقت ذاته، كسر أحد الحاضرين النافذة ليساعد يوسف في إخراج الأم المحتجزة.

تفاصيل الواقعة

روى يوسف الشمري تفاصيل هذا العمل البطولي خلال حديثه مع قناة العربية السعودية، قائلاً: “كنت في زيارة لأحد الأصدقاء بحفر الباطن، وعند مروري بالشوارع لاحظت دخانًا أسود يتصاعد من أحد البيوت”.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”: “عندما اقتربت رأيت العائلة مجتمعة بالخارج وأخبروني بوجود امرأة ورضيع محاصرين بالداخل. قمت بإخراج الرضيع من خلال نافذة صغيرة، ثم كسرنا النافذة لإخراج الأم. الحمد لله، انتهى الأمر بسلام”.

أثبت يوسف الشمري أن البطولة والشجاعة يمكن أن تتجلى في أي لحظة، ليكون مثالاً رائعاً للإنسانية والجرأة.

تكريم حفر الباطن

بدورها، كرمت الإدارة التعليمية في حفر الباطن، الطالب يوسف الشمري على موقفه البطولي.

واستقبل مدير تعليم حفر الباطن بمكتبه صباح اليوم الخميس الطالب يوسف بن حمود الشمري بعد موقفه البطولي في إنقاذ طفل ووالدته من الحريق، بحضور المساعد للشؤون التعليمية.

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