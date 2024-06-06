طالب ينقذ أما ورضيعها من حريق ضخم في منزلهما بحفر الباطن

في لحظة بطولية تمكن الطالب يوسف الشمري من إنقاذ أم ورضيعها من حريق ضخم شب في منزلهما بحفر الباطن.

البداية عند مرور يوسف الشمري، وهو في الصف الثاني الثانوي، بالصدفة بجوار المنزل عندما لاحظ تصاعد الدخان الكثيف.

بدون تردد، سارع يوسف نحو المنزل المحترق، وعلم من الأهالي المتجمعين بالخارج أن أمًا ورضيعها محاصران داخل غرفة.

اندفع يوسف إلى داخل المنزل بشجاعة، وتمكن من إنقاذ الرضيع بإخراجه من نافذة صغيرة، وفي الوقت ذاته، كسر أحد الحاضرين النافذة ليساعد يوسف في إخراج الأم المحتجزة.

تفاصيل الواقعة

روى يوسف الشمري تفاصيل هذا العمل البطولي خلال حديثه مع قناة العربية السعودية، قائلاً: “كنت في زيارة لأحد الأصدقاء بحفر الباطن، وعند مروري بالشوارع لاحظت دخانًا أسود يتصاعد من أحد البيوت”.

يوسف الشمري.. طالب في الصف الثاني الثانوي ينقذ رضيعاً ووالدته من حريق بمنزلهم في #حفر_الباطن

عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/DKImekzuNV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 5, 2024

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”: “عندما اقتربت رأيت العائلة مجتمعة بالخارج وأخبروني بوجود امرأة ورضيع محاصرين بالداخل. قمت بإخراج الرضيع من خلال نافذة صغيرة، ثم كسرنا النافذة لإخراج الأم. الحمد لله، انتهى الأمر بسلام”.

أثبت يوسف الشمري أن البطولة والشجاعة يمكن أن تتجلى في أي لحظة، ليكون مثالاً رائعاً للإنسانية والجرأة.

تكريم حفر الباطن

بدورها، كرمت الإدارة التعليمية في حفر الباطن، الطالب يوسف الشمري على موقفه البطولي.

واستقبل مدير تعليم حفر الباطن بمكتبه صباح اليوم الخميس الطالب يوسف بن حمود الشمري بعد موقفه البطولي في إنقاذ طفل ووالدته من الحريق، بحضور المساعد للشؤون التعليمية.