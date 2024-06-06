أبرزها الطرق المطاطية.. النقل تحشد قدراتها لخدمة ضيوف الرحمن بتقنيات متطورة خلال موسم الحج

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، تجنيد كامل إمكانيات منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لعام 1445هـ.

خلال افتتاحه للقاء الإعلامي الخاص بقيادات النقل والخدمات اللوجستية، أفاد الجاسر بأن الاستعدادات قد اكتملت لضمان تقديم خدمة مميزة للحجاج، مشيرًا إلى أن مرحلة القدوم للحجاج تشهد تنفيذاً سلساً وفعالاً للخطط المعدة مسبقاً.

وأوضح الجاسر أن هناك أكثر من 47 ألف فرد من الكوادر العاملة في منظومة النقل، يقدمون خدماتهم مع الاستعداد التام بالموارد البشرية والبنى التحتية المختلفة.

كما أشار إلى أن ستة مطارات دولية وإقليمية قد جُهزت لاستقبال الحجاج، مؤكداً أن نسبة 97% من الحجاج تصل عبر الجو.

في سياق متصل بالابتكارات التكنولوجية، ذكر الجاسر أن موسم الحج الحالي سيشهد تطبيق 32 تقنية متنوعة، بما فيها 17 تجربة تقنية جديدة تُستخدم لأول مرة، من ضمنها تقنية التاكسي الطائر والطرق المطاطية لتعزيز الراحة والأمان للحجاج، بالإضافة إلى توسيع تجربة استخدام الطلاء الأبيض في منطقة مسجد نمرة لتخفيف الحرارة.