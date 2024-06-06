“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع مرتفعًا عند مستوى 11560.39 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسات الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بمقادر 7.23 نقطة بنسبة 0.063%، وأغلق عند مستوى 11560.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الخميس، أكثر من 249.3 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ 6.45 مليار ريال، عبر تنفيذ 524.2 ألف صفقة.

الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 70 شركة فيما انخفضت أسهم 155 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

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وجاءت شركات مياهنا وأسمنت السعودية وطيبة وأسمنت القصيم وأسمنت أم القرى، في صدارة الشركات الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 29.91 إلى 2.2%.

فيما كانت شركات الكابلات السعودية والخريف وعذيب للاتصالات والغاز وصدر، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 7.87 إلى 4.73%.

مؤشر “نمو”

أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.18%، محققًا مكاسب تقدر بـ 304.90 نقطة، وأغلق عند مستوى 26230.43 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 31.4 مليون ريال.