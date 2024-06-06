أندية الدورى الإنجليزى توافق على استمرار تقنية VAR بالأغلبية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” بشكل رسمي أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صوتت في اجتماعها السنوي العام لصالح الاستمرار في تشغيل تقنية VAR والموافقة على التحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي: ” صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم لصالح الاستمرار في تشغيل تقنية VAR في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن تقنية VAR تنتج قرارات أكثر دقة، فقد تم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

وتقدم نادي ولفرهامبتون بدعوى إلى إلغاء استخدام تقنية الفيديو هذا الصيف، لتصوت الأندية العشرين خلال الاجتماع على طلب وولفز، حيث جاء التصويت بأغلبية ساحقة 19-1، وصوتت جميع أندية البريميرليج لصالح بقاء الفار ما عدا ولفرهامبتون فقط من صوت لإلغائه.

كما تم التأكيد على أنه سيتم تقديم تقنية التسلل شبه الآلية في خريف عام 2024.