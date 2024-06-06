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6 يونيو 2024

مقترح بعودة بطولة الأفروآسيوية

رياضة
مقترح بعودة بطولة الأفروآسيوية

كشفت بعض التقارير عن إمكانية عودة بطولة الأفروآسيوية في الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، فأن هناك محادثات تتم بشكل مكثف بين الاتحادين الآسيوي والإفريقي لإعادة البطولة.

وأوضحت الصحيفة، أن المقترح الأولي يدرس إمكانية إقامة البطولة في النسخ الثلاث الأولى منها في قارة آسيا، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير العالية في التنظيم والاستضافة، وجودة وسعة الملاعب في القارة الصفراء، بالإضافة إلى وجود شركات أبدت ترحيبها بالحصول على حقوق النسخ الأولى من البطولة.

ويسعى الاتحاد الآسيوي إلى بيع البطولة للدول والشركات الراغبة في رعايتها وتنظيمها، بما يضمن تحقيق دخل مادي كبير، يفيد بطلي آسيا وأفريقيا، على أن تكون البطولة من مباراة واحدة، كما كانت النسخ الأولى من البطولة نفسها في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

 

 

 

 

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