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فريق التحرير

6 يونيو 2024

“نقل وتقنيات المياه”: إجمالي كميات إمداد مياه يومية تصل لمليون متر مكعب في ذروة أيام الحج

حج 2024
“نقل وتقنيات المياه”: إجمالي كميات إمداد مياه يومية تصل لمليون متر مكعب في ذروة أيام الحج

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، اليوم الخميس، عن اكتمال جميع استعداداتها لموسم حج هذا العام 1445هـ لإمداد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة بإجمالي كميات إمداد مياه يومية تصل إلى مليون م3 في ذروة أيام الحج، مع إمكانية الزيادة إلى 1.3 مليون م3 عند الطلب، وذلك بعد دخول خزانات المغمس بكامل طاقتها التي تتجاوز قدرة خزنها التصميمية أكثر من مليون م3، وإلى المدينة المنورة بإجمالي كميات يومية تصل إلى 1.4 مليون م3.

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وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى زيادة كفاءة محطات الضخ إلى ما يعادل 125% من سعة الضخ التصميمية، ورفع كميات الخزن التشغيلي إلى ما يعادل 98% من سعة الخزن التصميمية.

وأكدت الانتهاء من جدولة جميع أنواع أعمال الصيانة لضمان كفاءة وفعالية المعدات والأجهزة، والعمل على رفع مستوى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأمنية ذات العلاقة بموسمي الحج والعمرة، وتكثيف الجولات الميدانية، لضمان إمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بأعلى كفاءة وموثوقية.

وتعد الشركة كياناً رائداً في مجال نقل المياه، تعنى بتقديم خدمات تطوير وتصميم وتشغيل أنظمة نقل المياه والخزن الإستراتيجي على مستوى المملكة، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والخدمات الهندسية.

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