محلل سياسي لـ”الوئام”: الأيام المقبلة ستشهد اعترافات جديدة بفلسطين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

6 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: الأيام المقبلة ستشهد اعترافات جديدة بفلسطين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: الأيام المقبلة ستشهد اعترافات جديدة بفلسطين

دعوات جديدة أطلقها خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، بأهمية اعتراف باقي دول العالم بفلسطين، واستخدام جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها في سبيل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حل الدولتين موضع التنفيذ.

إقناع باقي دول أوروبا

وتعليقًا على الأمر قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن خبراء الأمم المتحدة أكدوا أنه يجب على الجميع أن يحذو حذو الدول الـ147 التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والأيام القادمة ستشهد اعترافات متتالية من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بعد أن أخذت إسبانيا على عاتقها إقناع باقي دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين.

وأضاف “صافي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه يجب استخدام كافة السبل المتاحة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغطاء أمريكي واضح منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتابع السياسي الفلسطيني: “هذا الاعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال وقد حان الوقت لإيقاف الحرب وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و‎هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، ويجب وقف كافة التوغلات في رفح وكافة المدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

حل الدولتين

‎واستكمل “صافي”: “وقد رحب الخبراء بالاعتراف الصادر من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، وسلوفينيا والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بـ 143 صوتا مقابل تسعة أصوات لدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وقد شدد الخبراء بأن حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل “.

تابعنا: