محلل سياسي لـ”الوئام”: الأيام المقبلة ستشهد اعترافات جديدة بفلسطين

دعوات جديدة أطلقها خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، بأهمية اعتراف باقي دول العالم بفلسطين، واستخدام جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها في سبيل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حل الدولتين موضع التنفيذ.

إقناع باقي دول أوروبا

وتعليقًا على الأمر قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن خبراء الأمم المتحدة أكدوا أنه يجب على الجميع أن يحذو حذو الدول الـ147 التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والأيام القادمة ستشهد اعترافات متتالية من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بعد أن أخذت إسبانيا على عاتقها إقناع باقي دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين.

وأضاف “صافي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه يجب استخدام كافة السبل المتاحة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغطاء أمريكي واضح منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتابع السياسي الفلسطيني: “هذا الاعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال وقد حان الوقت لإيقاف الحرب وإعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و‎هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، ويجب وقف كافة التوغلات في رفح وكافة المدن الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

حل الدولتين

‎واستكمل “صافي”: “وقد رحب الخبراء بالاعتراف الصادر من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، وسلوفينيا والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بـ 143 صوتا مقابل تسعة أصوات لدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وقد شدد الخبراء بأن حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل “.