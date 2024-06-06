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6 يونيو 2024

المحكمة العليا: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى

محليات
المحكمة العليا: ثبوت رؤية هلال ذي الحجة والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأن يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الأحد من 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص بيان من المحكمة العليا:

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 /6 /2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (183 / هـ) وتاريخ 29 / 11 / 1445 هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الجمعة 1 / 12 /1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للسابع من شهر يونية ــ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين”.

 

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