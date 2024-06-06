المنتخب السعودي يفوز على باكستان بثلاثية

نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا.

وشهد ملعب جناح إسلام آباد، أحداث مباراة السعودية وباكستان في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل ثلاثية الأخضر كلا من فراس البريكان في الدقيقتين 27، 41، و مصعب الجوير في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب السعودي إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء المقبل الموافق في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 13 نقاط