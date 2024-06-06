الاتحاد الآسيوي يُعلن رجل مباراة السعودية وباكستان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن رجل مباراة السعودية وباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وفاز الأخضر على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة أقيمت على ملعب جناح إسلام آباد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل ثلاثية الأخضر كلا من فراس البريكان في الدقيقتين 27، 41، و مصعب الجوير في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي كالتالي: “رحبو معنا بـ “رجل المباراة” فراس البريكان الذي وقع عليه اختيار الاتحاد الآسيـوي”.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء المقبل الموافق في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 13 نقاط