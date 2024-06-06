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6 يونيو 2024

بايدن يؤكد: أوكرانيا لن تستخدم أسلحة أمريكية لمهاجمة موسكو

دوليات
بايدن يؤكد: أوكرانيا لن تستخدم أسلحة أمريكية لمهاجمة موسكو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الأسلحة الأمريكية لن تستخدم لمهاجمة موسكو بعد أن سُمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا مستخدمة أسلحة زودها إياها الغرب.

رداً على الهجوم الروسي في شمال شرق أوكرانيا، سمحت الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى لكييف باستخدام أسلحة قدمها الغرب لضرب الأراضي الروسية.

وقال بايدن لشبكة “إيه بي سي نيوز” في مقابلة بُثت الخميس إن هذه الأسلحة “يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود عندما يتم استخدامها على الجانب الآخر من الحدود لمهاجمة أهداف محددة في أوكرانيا”.

وأضاف: “لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين”.

وقال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن واشنطن رفعت جزئياً قيودها لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن منطقة خاركيف الشرقية المتاخمة لروسيا.

وعزا المسؤولون تبدل الموقف الأمريكي إلى القصف الروسي اليومي لخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وأوضح بايدن أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة كانت مخصصة للقصف “عبر الحدود من حيث يتعرضون لقصف كثيف بالأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس للتوغل في أوكرانيا وقتل أوكرانيين”.

وكان الرئيس يتحدث في فرنسا حيث يحضر الاحتفالات في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي.

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