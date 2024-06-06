سلطان الغنام يهنئ الجماهير بفوز الأخضر على باكستان

حرص سلطان الغنام لاعب المنتخب السعودي، على تهنئة الجماهير بعد فوز الأخضر على باكستان والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز الأخضر على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة أقيمت على ملعب جناح إسلام آباد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل ثلاثية الأخضر كلا من فراس البريكان في الدقيقتين 27، 41، و مصعب الجوير في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

ونشر سلطان الغنام عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” الحمد لله على توفيقه، ألف مبروك انتصار الصقور الخضر، والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026″.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء المقبل الموافق في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 13 نقاط.