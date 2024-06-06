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6 يونيو 2024

واشنطن تطالب إسرائيل بـ”الشفافية” حول استهداف مدرسة الأونروا في غزة

دوليات
واشنطن تطالب إسرائيل بـ”الشفافية” حول استهداف مدرسة الأونروا في غزة

دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إسرائيل إلى “الشفافية” بشأن ضربة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في غزة، بما في ذلك توضيح إن أسفرت عن مقتل أطفال.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: “قالت حكومة إسرائيل إنها ستنشر مزيداً من المعلومات بشأن هذه الضربة بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين قُتلوا فيها، نتوقع منهم أن يكونوا شفافين تماماً في نشر هذه المعلومات”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية “مميتة” على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة قال إنها تؤوي “مجمعاً لحماس”.

وأوضح في بيان أن “طائرات مقاتلة نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعاً تابعاً لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات”، مضيفاً أنه تم “القضاء” على عدد من المسلحين.

من جانبه، أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التقييمات الإسرائيلية تفيد بأن حماس تستخدم أحياناً البنى التحتية المدنية كمخابئ، لكنها تنتظر الحصول على مزيد من المعلومات عن الضربة الأخيرة.

وقال: “رأينا مزاعم بأن 14 طفلاً قتلوا في هذه الضربة، وبالتأكيد عندما ترى -إذا كانت هذه المعلومات دقيقة- أن 14 طفلاً قُتلوا، فهؤلاء ليسوا إرهابيين”.

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