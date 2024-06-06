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6 يونيو 2024

تعزيز التكامل الصناعي العربي.. السعودية تبحث التعاون مع العراق والسودان وليبيا وفلسطين

اقتصاد
تعزيز التكامل الصناعي العربي.. السعودية تبحث التعاون مع العراق والسودان وليبيا وفلسطين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في المملكة المغربية، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية مع وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال النجم، ووزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسة، ووزيرة الصناعة في السودان محاسن يعقوب، ووزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور أبو سنينة.

وناقش الخريف خلال اللقاءات سبل تطوير التكامل الصناعي بين البلدان العربية، واستكشاف الفرص المهمة التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة، إلى جانب الممكنات والمحفزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

وبحثت الاجتماعات التي عُقدت على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في العاصمة المغربية الرباط، تعزيز التعاون في القطاع التعديني وتبادل الخبرات في عدة قطاعات صناعية نوعية، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وتأتي تلك الاجتماعات ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية التي اختتمها اليوم للمملكة المغربية، حيث ترأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي عُقدت في العاصمة الرباط.

 

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