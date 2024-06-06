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7 يونيو 2024

والدة التوأم “أكيزا وعائشة” لـ”الوئام”: أشكر السعودية وفرحتي لا توصف

محليات
والدة التوأم “أكيزا وعائشة” لـ”الوئام”: أشكر السعودية وفرحتي لا توصف

جمال المرشدي – الرياض

عبّرت هشيمة يوسف والدة التوأم السيامي “أكيزا وعائشة” عن سعادتها الكبيرة بانتهاء عملية فصلهما بنجاح في السعودية.

ووجهت عبر “الوئام” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحها الفرصة لعلاج توأمها، قائلة: “أنا سعيدة جدا”.

كما وجهت الشكر لسفير السعودية في الفلبين هشام الملكتاني والطاقم الطبي، مضيفة: “أنا سعيدة لفصلهما بنجاح يمكنهما اللعب الآن كبقية الأطفال”.

وفصل فريق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، التوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة، وذلك بعد جراحة دقيقة استغرقت 5 ساعات، نُفِّذت على 5 مراحل، وشارك فيها 25 من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية باختصاصات التخدير وجراحة الأطفال والتجميل، واختصاصات أخرى مُساندة.

وعن العملية التي أُجرِيَت في “مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، أوضح المشرف العام على “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن “الجراحة تأتي بِناء على توجيهات القيادة السعودية، وتُعد رقم 61 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، كما أنها جرت بسلاسة وفق المُخطَّط له”.

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