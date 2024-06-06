رئيس الاتحاد السعودي يهنئ اللاعبين والجماهير بعد التأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم

وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة للاعبي المنتخب والجماهير بعد الفوز على باكستان والتأهل للنهائيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز الأخضر على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة أقيمت على ملعب جناح إسلام آباد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونشر رئيس الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “نبارك للجمهور السعودي تأهل منتخبنا الوطني إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشكرًا للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهود”.

وتابع: “جزيل الشكر والامتنان لأخي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان نواف المالكي على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها، كما أشكر الأشقاء في جمهورية باكستان على كرم الضيافة”.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 13 نقاط.