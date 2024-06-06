القائم بأعمال سفارة الفلبين بعد فصل التوأم: السعودية مملكة الرحمة.. ونشكر القيادة

جمال المرشدي – الرياض

أعرب القائم بالأعمال في سفارة الفلبين بالرياض روميل روماتو، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمها السخي في رعاية العمليات الطبية التي أدت إلى فصل التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة” اليوم الخميس في الرياض.

وقال لـ”الوئام”، إن العمل الرائع يعكس قيم السعودية في الرحمة والخدمة الإنسانية، ما يجعلها حقا مملكة الإنسانية، واصفًا عمليات فصل التوأم بـ”العمل الرائع” الذي يعزّز الصداقة الكبيرة بين الشعبين الفلبيني والسعودي.

وشكر القائم بالأعمال في سفارة الفلبين، الطاقم الطبي والممرضين وضباط المستشفى الذين ساعدوا في هذه العمليات.

وتمكن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة” وعمرهما 6 أشهر بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

استغرقت العملية الجراحية الدقيقة 5 ساعات ونفذت على 5 مراحل، وشارك فيها 25 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، أن هذه العملية تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتعد رقم 61 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مشيراً إلى أن العملية تمت بسلاسة كما خطط لها.