ترتيب مجموعة الأخضر بعد انتهاء الجولة الخامسة في التصفيات

نجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026.

وفاز الأخضر على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في المباراة أقيمت على ملعب جناح إسلام آباد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل ثلاثية الأخضر كلا من فراس البريكان في الدقيقتين 27، 41، و مصعب الجوير في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وفي نفس الجولة حقق منتخب الأردن الفوز على طاجيكستان بثلاثية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه الأردن برصيد 10 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة بعد انتهاء الجولة الخامسة:

1- السعودية برصيد 13 نقطة.

2- الأردن برصيد 10 نقاط.

3- طاجيكستان برصيد 5 نقاط.

4- باكستان بدون نقاط