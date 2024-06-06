النفط يرتفع بفضل آمال خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

ارتفع النفط 2% عند التسوية، اليوم الخميس، بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، ما عزز الآمال في أن يحذو مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” حذوه، وطمأن وزراء تحالف أوبك+ المستثمرين أن أحدث اتفاق لإنتاج النفط قد يتغير بالتوقف على أوضاع السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار.

ونفذ البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ 2019 مستشهداً بتقدم محرز في مكافحة التضخم، لكنه حذر من أن المعركة أبعد ما تكون عن نهايتها.

ونظر محللون في الولايات المتحدة إلى خفض الفائدة في أوروبا على أنها مؤشر مرجح إلى تيسير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

وأدى انخفاض تكاليف الوقود وتذليل عقبات أمام الإمداد في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 إلى تقليص التضخم إلى 2.6% في الدول العشرين التي تستخدم اليورو عملة لها نزولا من 10% في أواخر 2022.

ووافق تحالف “أوبك+” ويتألف من منظمة البلدات المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، يوم الأحد على تمديد أغلب تخفيضات الإنتاج حتى 2025، لكنه ترك المجال مفتوحاً أمام التقليص التدريجي لتخفيضات طوعية من ثمانية أعضاء.