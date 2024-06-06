وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء اليمني لبحث المستجدات

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في جدة، دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وفي بداية اللقاء نقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل رئيس الوزراء اليمني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في اليمن، والجهود المبذولة حيالها لدعم العملية السياسية، وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الدفاع دعم المملكة للحكومة اليمنية، وجهودها لخدمة الشعب اليمني الشقيق.