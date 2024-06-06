منتخب مصر يفوز على بوركينا فاسو بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهم في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

واستضاف استاد القاهرة أحداث مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات من تصفيات أفريقيا لمونديال العالم.

وسجل هدفي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في بداية اللقاء حيث نجح في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة الرابعة فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

فيما سجل هدف بوركينا فاسو الوحيد اللاعب لاسينا تراوري في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما تواجد بوركينا فاسو في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.