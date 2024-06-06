مدرب النصر يرغب في استمرار لاعب الفريق

يرغب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، الإبقاء على لاعب الفريق العائد من الإعاراة مختار علي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن كاسترو يطالب إدارة النادي النصراوي بالابقاء على مختار علي، لاعب الوسط العائد من إعارة إلى الفتح.

وأشارت الرياضية إلى أن عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب، لكن كاسترو يميل إلى طلبِ الإبقاء عليه.

وأوضحت بأن كاسترو تابع اللاعب عندما كان يلعب معارًا في صفوف الفتح والمنتخب، وأُعجب بأدائه.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح 5/4، لتكون البطولة الثالثة التي يحصدها الزعيم في الموسم المنقضي، بعدما تُوج بلقب الدوري السعودي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي.