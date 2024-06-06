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7 يونيو 2024

الفتح يستغنى عن ثلاثة لاعبين

رياضة
الفتح يستغنى عن ثلاثة لاعبين

كشفت تقارير صحفية عن استغناء نادي الفتح عن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وكشفت الرياضية بأن نادي الفتح لا يرغب في التجديد للثلاثي فهد الحربي، ومحمد السعيد وعلي الزبيدي، علمًا بان الثلاثي المذكورة ستنتهي عقودهم مع الفريق في الصيف الجاري.

وأكدت بأن الثلاثي خرج من حسابات المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش للموسم المقبل، وبأنه سيتم الإعلان عن رحيلهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت بأن المدير الفني طلب من النادي جلب لاعبين محليين في مركزي الدفاع والوسط، وذلك من أجل دعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح معسكرًا إعدادي للموسم الجديد في سلوفينيا، وذلك خلال الشهر القادم.

جدير بالذكر أن الفتح أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وهو يحتل المركز السابع، ولديه 48 نقطة في رصيده.

 

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