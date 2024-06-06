دراسة: ضجيج الطائرات يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي بوسطن وأوريغون أن التعرض لمستويات عالية من ضجيج الطائرات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

شملت الدراسة،التي نُشرت في مجلة (Environment International) 75 ألف شخص يعيشون بالقرب من مطارات أمريكية كبرى.

ووجدت أن أولئك الذين تعرضوا لمستويات ضوضاء طائرات أعلى من 45 ديسيبل كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السمنة وزيادة مؤشر كتلة الجسم.

ويرجح الباحثون أن ضجيج الطائرات، لكونه أكثر إزعاجًا من ضوضاء وسائل النقل الأخرى، قد يؤدي إلى زيادة الاستجابة للتوتر واضطراب النوم، مما ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.