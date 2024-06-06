سانتوس البرازيلي يكشف موقفه من ضم نيمار

كشف مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، آخر تطورات مفاوضات النادي مع نيمار لاعب الهلال خلال الفترة الحالية.

وقال مارسيو في تصريحات لصحيفة “الرياضية” بأن المفاوضات بين النادي البرازيلي ونيمار توقفت منذ وقت طويل، ولا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

وأشار إلى أنه حدث من قبل كان مجرد جس نبض من جانب رئيس النادي البرازيلي.

وأكد بأن نيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان بشكل دائم، هذا باختصار ما حدث مع نجم البرازيل نيمار.

وفي سياق متصل كان نيمار كان صدر من قبل لوكالة فرانس برس بأن عودته إلى سانتوس شائعات لا أساس لها من الصحة.

كان نيمار إلى الهلال، انضم إلى صفوف الهلال في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخبه، وكان ذلك بالتحديد في شهر أكتوبر الماضي، والتي حرمته من المشاركة في أغلب الموسم مع الهلال.

جدير بالذكر أن الهلال قدم موسم قوي، شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية، بلغت 34 مباراة، كما نجح الزعيم في التتويج بثلاثية الدوري، والسوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.