سانتوس البرازيلي يكشف موقفه من ضم نيمار

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

7 يونيو 2024

سانتوس البرازيلي يكشف موقفه من ضم نيمار

رياضة
سانتوس البرازيلي يكشف موقفه من ضم نيمار

كشف مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، آخر تطورات مفاوضات النادي مع نيمار لاعب الهلال خلال الفترة الحالية.

وقال مارسيو في تصريحات لصحيفة “الرياضية” بأن المفاوضات بين النادي البرازيلي ونيمار توقفت منذ وقت طويل، ولا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

وأشار إلى أنه حدث من قبل كان مجرد جس نبض من جانب رئيس النادي البرازيلي.

وأكد بأن نيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان بشكل دائم، هذا باختصار ما حدث مع نجم البرازيل نيمار.

وفي سياق متصل كان نيمار كان صدر من قبل لوكالة فرانس برس بأن عودته إلى سانتوس شائعات لا أساس لها من الصحة.

كان نيمار إلى الهلال، انضم إلى صفوف الهلال في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخبه، وكان ذلك بالتحديد في شهر أكتوبر الماضي، والتي حرمته من المشاركة في أغلب الموسم مع الهلال.

جدير بالذكر أن الهلال قدم موسم قوي، شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية، بلغت 34 مباراة، كما نجح الزعيم في التتويج بثلاثية الدوري، والسوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

تابعنا: