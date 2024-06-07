الأرصاد: طقس غائم جزئيًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، بأن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.