أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 79.89 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، عقب تطمينات صادرة من السعودية وروسيا، الأعضاء البارزين في تحالف أوبك+، حول استعدادهم للتدخل بتعديل مستويات الإنتاج وفقًا لحاجات السوق.

هذه التطمينات جاءت كرد فعل على المخاوف التي تشهدها الأسواق وإمكانية تراجع الأسعار، مما يهدد بتكبد الأسواق خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

على الصعيد التجاري، لوحظ أن العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار بسيط مسجلة 79.89 دولار للبرميل، بينما شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعًا طفيفًا إلى 75.59 دولار.

هذا الارتفاع جاء على خلفية تصريحات تطمينية من قبل السعودية وروسيا خلال يوم الخميس، حيث تم التأكيد على التزامهما بالحفاظ على استقرار الأسواق.

على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، لا تزال الأسواق تسير في مسار تنذر بخسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وفقًا لتقارير وكالة رويترز، فقد تنبأ محللو السوق أن اجتماع أوبك+ الذي عقد الأحد الماضي قد يفضي إلى زيادة في المعروض النفطي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط سلبية على الأسعار.

وفي تصريح لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعرب عن قدرة تحالف أوبك+ على إيقاف أو إلغاء الزيادات المخططة في إنتاج النفط إذا تبين أن السوق لا تمتلك القوة الكافية لاستيعاب هذه الزيادات.