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7 يونيو 2024

الذهب نحو أول مكاسب في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

اقتصاد
الذهب نحو أول مكاسب في 3 أسابيع مع تراجع الدولار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

وبحلول الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولار.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

وقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي: “ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر”.

وتتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين عند 185 ألفا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.75 دولار.

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