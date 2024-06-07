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7 يونيو 2024

تحذير أممي من احتمالية صدام عسكري شامل بين لبنان وإسرائيل

دوليات
تحذير أممي من احتمالية صدام عسكري شامل بين لبنان وإسرائيل

أطلق متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تحذيرًا من إمكانية اندلاع صراع واسع النطاق بين لبنان وإسرائيل مع تصاعد التوترات على الحدود.

في بيان صادر اليوم الجمعة، حث ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش، الأطراف المعنية على الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة.

تجدد القصف المتبادل عبر الخط الأزرق، الذي يمثل خط الهدنة بين البلدين، يثير القلق العميق لدى المجتمع الدولي، وفقًا لما أورده دوجاريك، وهو لا يقتصر فقط على تأثيره المباشر على سكان المناطق القريبة من الخط، بل يمتد ليشمل تأثيراته السلبية على المجتمعات داخل كل من لبنان وإسرائيل.

في ضوء الوضع الراهن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدًا على أهمية العودة الفورية للهدوء وإنهاء كافة الأنشطة العسكرية التي تُجج مخاطر الصراع.

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