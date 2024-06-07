مودي رئيسا لحكومة الهند لولاية ثالثة.. “بائع الشاي” الاستثنائي

في تطور لافت أعلن التحالف الوطني الديمقراطي في الهند، اليوم الجمعة، اختياره لناريندرا مودي لرئاسة الحكومة، حيث وصل النواب المنتخبون حديثًا من التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا إلى مجمع البرلمان، لانتخاب ناريندرا مودي زعيمًا لهم واختياره رئيسًا للوزراء لولاية ثالثة.

وسيؤدي ناريندرا مودي، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، اليمين الدستورية كرئيس لوزراء الهند لولاية ثالثة معادلة الرقم القياسي يوم الأحد.

ومن المقرر أن يعلن الائتلاف خلال الأيام المقبلة أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية الرئيسية، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي يحتاج فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي إلى دعم الأحزاب الإقليمية لتشكيل الحكومة.

ويأتي ذلك بعد أن يجتمع مودي مع الرئيس دروبادي مورمو في وقت لاحق من اليوم ويقدم مطالبته بتشكيل حكومة جديدة، حيث قال متحدث باسم أحد حلفائه إن أداء اليمين الدستورية كان مقررًا مساء الأحد.

ناريندرا مودي.. سياسي هندي يشغل منصب رئيس الوزراء الرابع عشر والحالي للهند منذ عام 2014، وُلد لعائلة كجراتية في فادناغار، وساعد والده كان يعمل في بيع الشاي حتى ساعده “مودي” في الأمر بل وتحول ذلك بعد إلى بائع شاي مثل والده أدار كشكه الخاص في وقت لاحق في محطة فادناغر للقطارات.

أكمل تعليمه المدرسي في المدينة ذاتها، وعائلته كان بها 5 أطفال آخرين، إلا أنه أكمل تعليمه ووصفه أحد المعلمين بالتلميذ العادي إلا أن شغفه بالمسرح ساهم في تكوين شخصيته.

خطب مودي بعمر 13 عاماً وتزوج عند بلوغه سن الثامنة عشرة، إلا أنه بدأ عالم السياسة بدعم أحد الحركات الاجتماعية اليمينية الهندوسية.

وخلال عام 1988 انتخب أمينا عاما لحزب BJP وهو حزب الشعب في ولاية غوجارات، وفي عام 2001 انتخب مودي رئيساً للولاية.

إلا أن مسار حياته تحول خلال عام 2014 حيث فاز مودي وحزبه بأكبر نسبة تصويت لمرشح في العالم، وأزاح حينها حزب المؤتمر الوطني الذي حكم الهند منذ عام 1947.

أصبح “مودي” رجل النمو الاقتصادي للهند حيث حقق طفرة واسعة للاقتصاد الهندي كما تعهد بإيصال الاقتصاد الهندي للثالث عالمياً، بدلا من المركز الخامس الآن، في حالة فوزه بولاية ثالثة، كما دعا إلى وضع اللمسات النهائية على الخطط الآونة المقبلة لتوسيع الاقتصاد إلى 6.69 تريليون دولار بحلول عام 2030، من نحو 3.51 تريليون دولار حاليا.

وتؤكد الأرقام نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 8.2 % في عام 2023 حيث كان أسرع نمو بين جميع اقتصاديات العالم وسط توقعات بالنمو خلال 2024 بنسبة 7.1 %وفي عام 2025 بنسبة 6.5 %