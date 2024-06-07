كانوا سيذهبون إلى روسيا.. زلة لسان جديدة لـ”بايدن” بطلها “نتنياهو”

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة تلك المرة بطلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال “بايدن” في مقابلة أجراها مع شبكة “ABC” الأمريكية، أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح “بكامل قوتها”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “أعتقد أن نتنياهو يستمع إليّ لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك”.

وخلال حديث بايدن أخطأ وقال روسيا قبل أن يصحح ويقول “رفح” في إشارة لعمليات إسرائيل العسكرية في المدينة الفلسطينية.