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فريق التحرير

7 يونيو 2024

خطيب المسجد الحرام: استخراج تصريح الحج هدفه التيسير وتحقيق المصالح الشرعية ويستند للشريعة الإسلامية

محليات
خطيب المسجد الحرام: استخراج تصريح الحج هدفه التيسير وتحقيق المصالح الشرعية ويستند للشريعة الإسلامية

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، إن الحصول على تصريح الحج الذي اشترطته الجهات المختصة تحقيقا للمصالح الشرعية.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد.

وتابع الشيخ الدوسري: “الأعمال الصالحة “الحج إلى بيت الله الحرام” وها هي وفود الحجيج أتت من كل فج عميق”.

وشدد خطيب المسجد الحرام، على أن الحج واجب في العمر مرة واحدة على كل مسلم يستطيع فسارعوا إلى آداء هذه الفريضة العظيمة، منوهًا إلى أنه يستحب في هذه الأيام المباركة صيام 9 أيام من العشر وأعظمها يوم عرفة.

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