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فريق التحرير

7 يونيو 2024

“التخصصات الصحية” تطلق برنامج “أساسيات التطوع في الحج” عبر منصتها للتعلم الرقمي

حج 2024
“التخصصات الصحية” تطلق برنامج “أساسيات التطوع في الحج” عبر منصتها للتعلم الرقمي

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع منصة التطوع الصحي وهيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامج “أساسيات التطوع في الحج” الموجه للممارسين الصحيين، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتعلم التابعة للهيئة.

يأتي هذا البرنامج بهدف تعزيز جاهزية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية فعّالة خلال موسم الحج، مسلحين بالمعرفة الضرورية حول النظام الصحي للحج والممارسات العملية الكفيلة بضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

من جانبها، شددت الهيئة على أن البرنامج يطمح لتزويد الممارسين الصحيين بالمعلومات والمهارات الهامة التي يحتاجونها لتقديم رعاية صحية متميزة تركز على تجربة المرضى وضمان سلامتهم، مما يسهم في تحقيق تجربة حج ناجحة وآمنة.

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