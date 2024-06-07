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فريق التحرير

7 يونيو 2024

أسباب جفاف الفم وأهم أعراضه

مقالات متخصصة
أسباب جفاف الفم وأهم أعراضه

الوئام- خاص

الدكتور محمود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

جفاف الفم إحدى الحالات المرضية الشائعة التي تنتج من قلة إفرازات اللعاب الكافي لإبقاء الفم رطبا؛ خصوصا أن اللعاب ضروري لتنظيف وتطهير الفم بشكل مستمر، عن طريق إزالة بقايا البكتيريا الموجودة والتي قد تكون متخمرة في الفم.

وتتعدد الأسباب التي تقف وراء جفاف الفم، كونه قد يسبب تأثيرا كبيرا على الصحة العامة وصحة الأسنان واللثة على المدى البعيد.

ومن أشهر أسبابه، تقدُّم الإنسان في السن أو نتيجة للآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية والعقاقير؛ كأدوية الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والقلق وبعض مضادات الهيستامين ومسكنات الألم، أو بسبب العلاج الإشعاعي (الكيميائي) الناتج عن الإصابة بمرض السرطان، هناك أيضا تلف الأعصاب في منطقة الرأس والرقبة الذي قد يؤدي إلى جفاف الفم نتيجة جراحة أو إصابة شديدة.

ومع قلة وجود اللعاب في فم الإنسان، يجد صعوبة بالغة في عمليات المضغ والبلع للطعام والشراب، وصعوبة أيضا في عمليتَي التذوق وهضم الأطعمة، ومن بين أعراض جفاف الفم التي تتطلب استشارة الطبيب المتخصص فورا:

* رائحة الفم الكريهة باستمرار
* جفاف الحلق أو التهابه ووجود بحّة في الصوت
* مشاكل عند استعمال أطقم الأسنان
* صعوبة في عمليات المضغ والبلع والكلام
* جفاف اللسان أو تشققه
* تغيّر في حاسة التذوق
* جفاف الفم أو الشعور بكونه ملتصقا

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