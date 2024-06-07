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فريق التحرير

7 يونيو 2024

“الإجازة الصيفية”.. أهميتها وكيفية استثمار الطلاب لها بشكل أمثل

مقالات متخصصة
“الإجازة الصيفية”.. أهميتها وكيفية استثمار الطلاب لها بشكل أمثل

الدكتور سعيد عبدالغني مقليه – الخبير التربوي والمشرف بتعليم مكة المكرمة

ينتظر الطلاب بشغف كبير، كل عام، إجازة نهاية العام الدراسي التي تأتي بعد انقضاء أشهر الدراسة والاستذكار والامتحانات والتقييمات المستمرّة، للوقوف على المستوى العلمي والدراسي والمعرفي للطالب.

ويترقب جميع الطلاب في السعودية هذه الإجازة، للقيام بالعديد من الأشياء التي يفضلونها ويحبونها، ولهذا فإن للإجازة الصيفية أهمية كبيرة لدى كل طالب، ومِن أوجه أهميتها:
– الاسترخاء والابتعاد عن الروتين اليومي الدراسي
– تحقيق الراحة الذهنية والجسدية والنفسية للطالب
– انخفاض مستوى التوتر والقلق
– اكتساب المهارات والمعرفة المناسبة للطالب
– تحسين المستوى العلمي للطالب
– مزاولة العديد من الأنشطة والفعاليات التي لم يستطِع فعلها في أثناء الدراسة

ولاستثمار الإجازة بطريقة أفضل للطالب، يمكن عمل الآتي:
– التخطيط الأمثل والجيد لها مبكرا
– عمل جدول للوقت المناسب لكل فعل أو نشاط
– تحديد الأولويات
– الاستمتاع بالأنشطة الخارجية

وهناك العديد من الأفكار التي تسهم في استغلال الإجازة الصيفية بفعالية وبشكل أمثل:
– تعلّم واكتساب مهارة جديدة أو تطوير مهارة موجودة
– حضور دورات تقنية؛ كالبرمجة والروبوت، وغيرهما
– العمل بدوام جزئي لاكتساب المهارة والخبرة
– التطوع مع أحد الفرق التطوعية، حسب الرغبة
– الزيارات العائلية وزيارة الأصدقاء
– استكشاف المناطق الجديدة في الداخل أو الخارج
– التوجّه إلى المراكز الرياضية المختلفة وممارسة الرياضة
– الاستمتاع بالجو العائلي وإضفاء روح المرح والسعادة
– تعلم فنون الطهي
– اكتشاف الذات أكثر واستثمار نقاط القوة بطريقة جيدة
– التدرب على الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه
– القراءة والاستفادة منها في تطوير الذات
– قراءة القصص والروايات وتعلّم الكتابة بشكل صحيح
– نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع
– استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفيد
– زراعة بعض النباتات التي تناسب البيئة
– المشاركة في المنافسات الثقافية والعلمية والاجتماعية

فيما سبق بعض النقاط التي تهم الطالب وكيفية استثماره للإجازة الصيفية، والخروج منها بأفضل نتيجة، تعود عليه بالنفع والفائدة، ويطوّر من خلالها ذاته وحياته.

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