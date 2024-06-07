81 مليار دولار حتى الآن.. بايدن يقدم مساعدات إضافية إلى زيلينسكي

في أول محادثة بين الرئيسين منذ فترة كبيرة، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس اليوم الجمعة.

وسيقدم بايدن حزمة مساعدات تتضمن أسلحة بقيمة 225 مليون دولار على هامش احتفالات ذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية.

كما سيجتمع الرئيسان مجددًا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في إيطاليا، لمناقشة تجميد الأصول الروسية لتوفير مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وتتضمن الأسلحة الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة قذائف مدفعية وصواريخ دفاع جوي وأسلحة أخرى، حيث تسعى أوكرانيا للدفاع عن خاركيف بعد هجوم روسي بدأ في مايو وسيطرت فيه موسكو على بعض القرى في المنطقة.

يُذكر أن واشنطن قدمت لكييف ما يقرب من 81 مليار دولار لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، ومن بين هذه المساعدات 51 مليار دولار مساعدات عسكرية.