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فريق التحرير

7 يونيو 2024

تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

اقتصاد
تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية مؤشرات الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مزيد من الإشارات حول اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.62 نقطة لكنه يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، فيما ارتفع سهم تيمينوس 1.7 %، وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متقدمة 0.2 %

وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات المختلفة متأثرا بتراجع سهم مجموعة العقارات الألمانية الكبرى فونوفيا 3.2 % بعد خفض مورغان ستانلي لتصنيف السهم.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي، خفض أمس الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ عام 2019.

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