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فريق التحرير

7 يونيو 2024

رصد أكثر من 4700 مخالفة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع موسم الحج

محليات
رصد أكثر من 4700 مخالفة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع موسم الحج

رصدت الفرق الرقابية التابعة لوزارة السياحة أكثر من 4700 مخالفة تراوحت أغلبها في تدني مستوى النظافة والصيانة بالإضافة إلى مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، خلال تنفيذها لجولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة.

وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في رغبة وزارة السياحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وكانت وزارة السياحة، أعلنت عن تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها في العاصمة المقدسة بمكة المكرّمة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

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