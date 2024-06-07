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7 يونيو 2024

إسرائيل تدخل “قائمة العار”.. تفاصيل لائحة المجرمين الدولية

دوليات
إسرائيل تدخل “قائمة العار”.. تفاصيل لائحة المجرمين الدولية

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه “مخز”.

وأضاف إردان أنه جرى إبلاغه رسميا بالقرار اليوم الجمعة.

والقائمة العالمية مدرجة في تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يونيو.

اللائحة السوداء (قائمة العار) تخص المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، هي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.

أنشئت “قائمة العار” من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي “تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال”.

 

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