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7 يونيو 2024

خالد العيسى يُعلن ترشحه لرئاسة الأهلي

رياضة
خالد العيسى يُعلن ترشحه لرئاسة الأهلي

أعلن خالد العيسي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ترشحه لفتره رئاسيه آخرى اليوم الجمعة.

ونشر العيسي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “إيماناً منا بدور جماهيرنا الغالية المسوق الأجمل والأكبر لدوري روشن بحضورها الأعلى وفي إطار سعينا بمبادرات جديده للوصول إلى مليون مشجع أهلاوي في الموسم القادم”.

وتابع: “يسعدني أن أبدء بنفسي وأعلن عن دعمي للمدرج الأهلاوي  بـ (50) ألف تذكرة للعشاق الأوفياء من جماهيرنا الحبيبة خلال مباريات الموسم القادم”.

وأختتم: “وبهذه المناسبه أعلن عن ترشحي لفتره رئاسيه اخرى باذن الله”.

جدير بالذكر أن الأهلي أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

 

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