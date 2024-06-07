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فريق التحرير

7 يونيو 2024

أكاديمية الإعلام تطلق أول برامجها التدريبية المتخصصة مع جامعات عالمية

محليات
أكاديمية الإعلام تطلق أول برامجها التدريبية المتخصصة مع جامعات عالمية

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية، التابعة لوزارة الإعلام، إطلاق أول حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية في مجالات الإعلام والإعلان الرقمي.

تأتي هذه المبادرة المميزة ثمرة تعاون مثمر بين الأكاديمية ومركز التعليم الإلكتروني الوطني، إلى جانب نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة في مجالات الإعلام الرقمي.

ويشارك في تقديم تلك البرامج التدريبية عددٌ من الجامعات العالمية ذات الخبرة العملية والمهارات المتعددة في نقل المعرفة، ومنها: جامعة إلينويز، وجامعة كولورادو دنفر، ومعهد التسويق الرقمي.

وأوضح مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن هذه البرامج هي الحزمة التدريبية الأولى التي ستقدمها الأكاديمية خلال هذا العام 2024، مؤكدًا أن برامج الأكاديمية تحظى بدعم مباشر ومستمر من قبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وأوضح أن الأكاديمية تسعى إلى تقديم عديد من البرامج الأخرى في شتى المجالات الإعلامية، لمواكبة طبيعة الإعلام المتطورة والمتسارعة، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تعكس التزام أكاديمية الإعلام السعودية بتأهيل الممارسين في قطاع الإعلام، وتمكين الكوادر الإعلامية، من خلال الاستثمار في التعليم الإلكتروني، والتدريب عن بعد، والإسهام في فتح أبواب واسعة من فرص التعلم والتطور المهني للأفراد دون حواجز المسافة والزمان.

وأفاد مساعد وزير الإعلام أنه مع نهاية العام سيعلن عن دورات حضورية داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع أفضل الجامعات والأكاديميات المتخصصة في مجالات الإعلام وعلوم الاتصال.

وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الكفاءات الإعلامية وتطويرها في مجالات الإعلان الرقمي، عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، وتقديم فرص مثرية لتطوير مهارات المتعلمين، وحصولهم على اعتمادات مهنية معترف بها، وإثراء المعارف والمهارات الإعلامية للمستفيدين من قطاعات الإعلام والإعلان الرقمي؛ وفق أحدث الطرق والممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير.

وتتيح الأكاديمية إمكانية التدريب في هذه البرامج عبر مِنحٍ مقدمة لعدد من الجهات الحكومية، ومنسوبي المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المؤثرين والمهتمين والمختصين في قطاعات الإعلام المختلفة، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: forms.nelc.gov.sa/ar/media.

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